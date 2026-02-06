/Поглед.инфо/ Онлайн търговията в селските райони на Китай достигна рекордните 3 трилиона юана през 2025 г., което представлява ръст от 6,7 процента на годишна база. Продажбите на селскостопански продукти по интернет възлизат на над 780 милиарда юана, като отбелязват увеличение от 9,9%.

Правителствените програми за субсидиране на подмяна на битова техника и мобилни телефони стимулираха продажбата на 48,23 милиона артикула на общинско ниво, с общ оборот от 158,6 милиарда юана.

Развитието на селската електронна търговия се ускори значително, като водещи платформи организираха над 4 милиона преки излъчвания онлайн, подкрепящи продажбата на местни земеделски продукти. През годината поръчките за регионални специалитети надхвърлиха 10 милиарда, а логистичната инфраструктура бе разширена с 348 окръжни разпределителни центъра и 562 логистични пункта на ниво общини.