/Поглед.инфо/ „Китай очерта и изгради свой собствен модел на развитие, като естествено е вплел в него националния си дух. Ако трябва да се посочи ключова дума за разбирането на този процес, това е концепцията на председателя Си Дзинпин за изграждане на общност на споделена съдба“, заяви в интервю за Китайската медийна група президентът на Уругвай Яманду Орси, който неотдавна бе на посещение в Пекин.

Президентът заяви, че до преди няколко години сътрудничеството между Уругвай и Китай е било съсредоточено основно върху износа на селскостопански продукти, най-вече говеждо месо и соя. По думите му днес партньорството придобива по-широк обхват. В официалните визити вече участват представители на индустрията, научните среди, академичните институции и логистичния сектор. Постепенно се включва и областта на биотехнологиите.

Орси подчерта, че новите направления на сътрудничество надграждат двустранните отношения и създават по-стабилна основа за бъдещото им развитие. Според него сигналите, които Китай изпраща към света чрез своята стратегия за развитие, дават основание за оптимизъм. „Това ни позволява да предвидим, че постепенно се отварят нови врати към възможности“, заяви президентът. „На Китайско-уругвайския форум за търговия и инвестиции, на който присъствах, домакините с гордост ни представиха най-новите технологични постижения и развитието, което те носят“, посочи Орси.

Президентът на Уругвай заяви, че от установяването на дипломатически отношения между Китай и страната му преди 38 години двустранните връзки се намират в исторически най-добрия си период в рамките на цялостното стратегическо партньорство. Той подчерта, че Китай е ключов партньор за Уругвай. По думите му Монтевидео се надява двете страни да задълбочат обмена и сътрудничеството в различни сфери, така че да осигурят повече ползи за народите си.

Орси посочи още, че като твърд поддръжник на мултилатерализма Уругвай очаква да работи съвместно с Китай за изграждането на по-свързан, стабилен и хармоничен свят.

В заключение президентът отправи поздрави към китайския народ по случай настъпването на Пролетния празник.