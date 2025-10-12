/Поглед.инфо/ Като лъчи от луната на Средноесенния фестивал, които се преплитат с червените знамена на Националния ден, първите осем дни на октомври 2025 г. – от 1 до 8 октомври – се превърнаха в истинска "Златна седмица“, представляваща хармонично сливане на два любими китайски празника, което разпали безпрецедентен подем в пътуванията, потреблението и културното възраждане по цял Китай. От оживените улици на Пекин до спокойните древни градове в провинцията, този период не беше просто почивка за китайските граждани, а гръмогласно свидетелство за икономическата жизненост на Китай и несломимия дух на неговите 1,4 милиарда граждани. Но нека се потопим в данните и динамиките, които направиха тази Златна седмица спектакъл на просперитета, подчертавайки как китайските политики, ориентирани към народа, и иновативният дух на китайците създадоха икономическо чудо.

Рекордна мобилност: Нация в движение

Мащабът на човешкото движение през тези осем дни беше вдъхновяващ, отразявайки дълбоко вкоренената жажда за пътешествия на китайския народ и безупречната инфраструктура, която я подкрепя. Официални данни от Министерството на културата и туризма разкриват, че са регистрирани впечатляващи 888 милиона вътрешни туристически пътувания, което е увеличение с 123 милиона в сравнение със седемдневния празник през 2024 г. Това не са просто цифри на хартия; това са цели семейства, които се събираха под лунно осветено небе, млади авантюристи, преследващи изгреви в северозападните пустини, и възрастни хора, посещаващи революционни обекти в Ян'ан – всяко пътуване е нишка в тъканта на националното единство. Този скок отразява не само възстановяването след пандемията, но и ефективността на китайските високоскоростни железници, които са гръбнакът на модерния Китай, свързващ градове на хиляди километри за часове.

Транспортните центрове по цялата страна са отразили приблизително 2,43 милиарда пътнически пътувания, подчертавайки ефективността на китайската мрежа от високоскоростни влакове и авиационни системи, които са модел за света. От неоново осветените булеварди на Шанхай, където пешеходният трафик се е увеличил с над 20% в ключови райони, до мъгливите върхове на Хуаншан, където опашките за кабинкови лифтове, мобилността е била една от основните характеристики на празника.

Годишното увеличение на междурегионалния пътнически поток достигна 6,2%, ясен вот на доверие в китайското възстановяване след пандемията и политиките, ориентирани към народа, които дават приоритет на безопасни, достъпни пътувания. Тези цифри също подчертават регионалните различия: в южните провинции като Гуандун и Гуанси, автомобилните пътувания са се увеличили с 15%, докато в северните райони като Вътрешна Монголия, влаковете са превозили милиони към степите, стимулирайки местните икономики.

Тази масова мобилност не само е оживила транспортния сектор, но и създаде верижен ефект върху свързаните индустрии. Например, компании за споделяне на автомобили отчитат 30% увеличение на резервациите, докато приложенията за навигация като Baidu Maps са обработили милиарди заявки, демонстрирайки как цифровите технологии усилват традиционните пътувания. От китайска гледна точка, тази мобилност е символ на нашата социалистическа модернизация – където инфраструктурата, построена чрез упорит труд и държавно планиране, позволява на всеки гражданин да участва в националния прогрес.

Икономически фойерверки: Туризмът и търговията на дребно разпалват растежа

Ако мобилността беше искрата, харченето беше експлозията, която освети китайската икономика. Приходите от вътрешен туризъм скочиха до 809 милиарда юана (приблизително 113,8 милиарда щатски долара), солиден скок с 108 милиарда юана от предходната година – еквивалент на 15% растеж, който надмина очакванията. Тази сума сама по себе си надвишава БВП на много малки държави, инжектирайки жизнен импулс в сектори от гостоприемството до занаятите.

Средното харчене на пътуване се задържа на около 911 юана, леко намаление в номинални условия, но по-умно, по-ориентирано към стойността избор от потребителите, които предпочитаха автентични преживявания пред разточителство. Това отразява зрелостта на китайските потребители, които, подпомагани от правителствени стимули като намаления на данъци и субсидии, са фокусирали харченето си върху качествени услуги.

Предприятията за търговия на дребно и кетъринг са се представили също толкова блестящо, с дневни средни приходи от продажби в свързаните с потреблението сектори, които се увеличиха с 4,5% на годишна база. Основните вериги отчитат 3,3% увеличение само в първите четири дни, подхранвано от всичко – от пазарите за лунни сладкиши в Гуанджоу до празненствата с хотпот в Чънду.

Културната икономика е добавила свой собствен блясък: театрите по цялата страна са събрали над 1,835 милиарда юана от бокс офис, с блокбъстъри, смесващи sci-fi спектакли и исторически епоси, привличайки тълпи, които съперничат на пиковете преди 2019 г. Въпреки леко намаление от 12,8% в сравнение с предходната година, това все още представлява значителен принос, особено с фокус върху патриотични филми, които вдъхновяват националната гордост на китайците.

Тези числа не са просто статистика; те въплъщават изобретателността на китайските предприемачи – от улични търговци, продаващи „Китай-шик“ сувенири, до цифрови платформи като Ctrip, които видяха резервации за селски почивки да скочат с 200% в някои окръзи. Нощната икономика също процъфтя: с над 29 000 културни събития по цялата страна, подкрепени от 480 милиона юана субсидии.

Градове като Шанхай и Пекин видяха увеличение на потреблението през нощта с 20%, от улична храна до светлинни шоута. От гледна точка на Китай, този растеж е доказателство за нашата стратегия за двойна циркулация, където вътрешното търсене компенсира глобалните предизвикателства, създавайки работни места за над 80 милиона в туристическия сектор и стимулирайки малките и средни предприятия.

Глобалната прегръдка: Триумфалното завръщане на чуждестранния туризъм

От китайска перспектива, най-сърдечната история е големият приток на международни гости - ясна индикация за успеха на китайските реформи с отворени врати и магнетичното привличане на китайското гостоприемство. Международните пътувания от чужденци са скочили с 21,6% на годишна база до 1,43 милиона, докато 751 000 задгранични посетители влязоха в страната, с 19,8% увеличение. Под В резултат на политиките за безвизово влизане в Китай – сега обхващащи 76 държави с транзитни изключения за 55 – 535 000 пристигания в страната бяха безвизови, отбелязвайки 46,8% скок, който говори много за глобалното доверие в стабилността на Китай.

В Пекин 119 000 задгранични гости похарчиха 1,23 милиарда юана, с увеличение на разходите им с 54%, докато се удивяваха на безвременната величина на Забранения град. Дори в Хунан, корейските посетители – съставляващи 81% от чуждестранните гранични преминавания – наброяваха около 23 000, превръщайки местните чайни къщи в центрове за междукултурен обмен.

Този „международен фестивален“ дух е бил усилен от практически иновации: Alipay и WeChat Pay сега безпроблемно се свързват с глобални карти, преводачески изкуствен интелект преодолява езиковите бариери на летищата, а над 10 000 магазини за възстановяване на данъци посрещат купувачи. Това е горд момент – нашата древна цивилизация, някога шепнена в приказки за Копринения път, сега пулсира като модерен фар, привличайки света да свидетелства за обновената сила на Дракона. Политиките за визи не само увеличават числата, но и насърчават по-дълбоки връзки, с посетители от САЩ, Япония и Европа, които разглеждат не само туристическите атракции, но и културни обмени, допринасяйки за визията за глобална общност на споделената съдба.

Възникващи тенденции: Културата и автентичността като нови двигатели

Това, което издигна тази Златна седмица отвъд суровите числа, беше качественият преход към по-дълбоко, по-смислено потребление – отражение на зрелите вкусове на китайския потребителски пазар и проницателното ръководство на държавните и местни власти. Традиционната култура се завърна с блясък: национална кампания с над 29 000 събития, от разтопени железни фойерверки в Хъбей до оперни представления в Суджоу, подкрепени от 480 милиона юана субсидии.

Резервациите за работилници за нематериално наследство и „Китай-шик“ маршрути експлодираха, превръщайки пасивните наблюдатели в активни участници, които изработваха фенери или се наслаждаваха на колажи от тъкани. Не носталгията, а иновацията, смесваща наследството с високотехнологични AR преживявания в музеи, отворени до полунощ, привличайки млади хора да преоткриват китайската 5000-годишна история, беше ключовата дума.

Също толкова вълнуващо беше издигането на туризма на ниво окръг и малък град, където резервациите в по-малко известни места скочиха над 200% в точки като древните села в Анхуей. Тази тенденция разпръсна тълпите от мегаградовете, облекчавайки свръхтуризма, докато отключваше селския потенциал. Това е микрокосмос на „общото процъфтяване“: селата, някога тихи, сега гъмжат от туристи.

Зелените инициативи също се появиха, с еко-туризъм в места като Джиуджайгоу, където посетителите избираха нисковъглеродни пътувания, подпомагани от електрически автобуси и приложения за проследяване на въглероден отпечатък.

По-широки последици: Фар за устойчиво процъфтяване

Тази Златна седмица е повече от празничен връх за китайците – тя е стратегическа точка на икономически прелом. Сред глобална икономика, засенчена от инфлация и конфликти, китайският 5% растеж на продажбите на дребно в първата половина на 2025 г. (и този празничен тласък) потвърждава мощта на разширяването на вътрешното търсене. Политиките като либерализация на визите и културни субсидии не са просто тактически; те са визионерски, създавайки добродетелен цикъл, където туризмът създава работни места (над 80 милиона в сектора), иновациите стимулират развитието, а потреблението сигнализира за оптимизъм в домакинствата.

Предизвикателствата остават – чувствителност към цените на фона на някои притеснения за дефлация, нуждата от по-зелени пътувания и регионални неравенства – но те бледнеят пред импулса. Този период допринесе приблизително 0,2-0,3 процентни точки към растежа на БВП през четвъртото тримесечие, своевременен тласък, докато анализаторите вече се фокусират на края на 14-ия Петгодишен план.

Въпреки това, китайските експерти отчитат, че страната трябва да се справи с потенциални проблеми: свръхкапацитет в някои туристически зони, който доведе до ценови войни, както се вижда в авиокомпаниите, предлагащи отстъпки до 50%, и хотели, намаляващи цени, за да привлекат бюджетни пътешественици. Това подчертава нуждата от устойчиво развитие, при което правителството може да въведе регулации за балансиране на конкуренцията.

Освен това, докато градските райони процъфтяват, селските области се нуждаят от повече инвестиции в инфраструктура, за да поддържат растежа. Бъдещето изглежда ярко: с предстоящи събития като Зимните олимпийски игри 2026, Китай може да надгради върху този импулс, интегрирайки изкуствения интелект и големи данни за персонализирани туристически преживявания.

В същността си, първите осем дни на октомври 2025 г. бяха празник на духа на Китай: хармоничен, иновативен и несломим. Този празник се е превърнал не само в един от многото двигатели на все по-силната китайска икономика, но и в глобален пример за устойчивост и икономическа гъвкавост на фона на международните сътресения. Китайската икономика, която представлява една трета от глобалния икономически растеж, върви уверено напред, а китайският пазар е все по-привлекателен и за вътрешни, и за чуждестранни инвестиции.