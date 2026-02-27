/Поглед.инфо/ Пазарът на недвижими имоти в основните градове на Китай се подобрява от началото на годината. Според анализатори това се дължи основно на засилената политическа подкрепа и на по-балансираната динамика както от страна на предлагането, така и от страна на търсенето.

Данни от месечното проучване на China Index Academy на 100 града из страната показват, че средната цена на новите жилища през януари е достигнала 17 114 юана (2 370 долара) на квадратен метър. Това представлява увеличение от 0,18% спрямо декември и ръст от 2,52% на годишна база. Повишението е подкрепено от стартирането на нови проекти от висок клас в ключови градове като Чънду в провинция Съчуан, Ханджоу в провинция Джъдзян и Шанхай.

Междувременно през февруари средната цена на употребяваните жилища е възлизала на 12 905 юана на квадратен метър, което е спад от 0,85% спрямо януари. Темпът на понижение обаче се е забавил с 0,12 процентни пункта в сравнение с предходния месец. Според China Index Academy това сигнализира за предпазлива стабилизация на вторичния пазар. В Пекин броят на обявените за продажба употребявани жилища също е намалял през последните седмици. Анализатори приемат това като признак за подобряване на доверието сред собствениците и ранни индикации за стабилизиране на пазара.

Джан Дауей, главен анализатор в агенцията за недвижими имоти Centaline, заяви, че наличните за препродажба жилища в столицата са около 140 000. Това е с над 6 000 по-малко в сравнение с началото на декември миналата година. По думите му устойчивото намаляване на броя на обявите през последните месеци показва промяна в настроенията на собствениците. Много продавачи вече не бързат да реализират сделки, което често предвещава стабилизиране на цените и активността.

Анализаторите посочват, че последните удължавания и корекции на ключови политики осигуряват постоянен импулс на пазара. Връщането на индивидуалния данък върху доходите при смяна на жилище е удължено до края на 2027 г. Освен това данъкът върху добавената стойност при продажба на жилища, държани по-малко от две години, е намален от 5% на 3%. Тези мерки съществено понижават разходите по сделките.

В същото време множество региони също въведоха целенасочена подкрепа за определени групи, включително по-високи лимити по заемите от фонда за жилищни вноски за семейства с повече деца. Фондът представлява задължителна спестовна схема за служителите в градските райони, като вноски се правят както от работодателите, така и от служителите.

Политиците паралелно прилагат мерки за справяне с жилищния излишък. Все по-разпространена практика е местни държавни предприятия да изкупуват непродадени търговски жилища. След това тези апартаменти се преобразуват в достъпни жилища. По този начин се намалява броят на празните имоти и се увеличава предлагането на жилища с държавна подкрепа.

„Политическите сигнали са ясно насочени към стабилизиране на очакванията и съкращаване на периода на пазарна корекция“, заяви Лиу Шуей от China Index Academy. По думите му мерките, въведени в началото на годината, целят да повишат увереността чрез подкрепа както на търсенето, така и на финансирането. Той допълни, че с навлизането на премиум жилищни парцели, придобити през 2025 г., в големите градове и с активизирането на промоционалните кампании от страна на някои инвеститори, търсенето вероятно постепенно ще се увеличи до март.

Анализаторите очакват градове като Пекин, Шанхай и Шънджън в провинция Гуандун да запазят пространство за допълнително прецизиране на политиките, особено по отношение на ограниченията за покупки и условията по ипотечните кредити. Това може да доведе до нов тласък в настроенията на купувачите и активността по сделките.

Според Уан Цин, главен макроикономически анализатор в Golden Credit Rating International, стабилизирането на пазара във водещите градове постепенно ще се пренесе и към трето- и четвъртокласните пазари. Там запасите остават по-високи, а възстановяването на търсенето е по-бавно. Той отбеляза, че концепцията за „качествени жилища“ вече се е превърнала от политическа насока в пазарна реалност. Проекти с по-добър дизайн, материали и удобства все по-често привличат семейства, които търсят подобрение на жилищните условия. В същото време разширеното използване на модела за продажба на готови жилища и по-строгият контрол върху предплатените средства намаляват рисковете както за купувачите, така и за строителите. Качеството се утвърждава като решаващ фактор в по-прецизния пазар, а инвеститорите, които покриват по-високи стандарти, получават ясна конкурентна преднина.