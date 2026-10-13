От 1 април 2027 г. Китай намалява данъчните облекчения за износа на електромобили и плъгин хибриди

/Поглед.инфо/ От 1 април 2027 г. Китай ще намали от 13% на 9% ставката на възстановявания ДДС при износ на плъгин хибриди и електромобили. От същата дата ще бъде премахнато възстановяването на ДДС при износ на електронни цигари и свързани с тях продукти, съобщиха от Министерството на финансите и Държавната данъчна администрация.

Промяната е част от постепенното ограничаване на данъчните облекчения за износ. От 1 април 2026 г. Китай премахна възстановяването на ДДС за фотоволтаични продукти, а ставката за батериите беше намалена от 9% на 6%. Възстановяването на ДДС за батерии ще бъде изцяло прекратено от 1 януари 2027 г.

Междувременно износът на китайски автомобили продължава да нараства. През септември страната е изнесла 1,053 млн. автомобила, с 61,4% повече на годишна база. От тях 571 000 са електромобили и плъгин хибриди – повече от два пъти над броя им година по-рано. Те съставляват над половината от общия автомобилен износ на Китай за четвърти пореден месец.