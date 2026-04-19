/Поглед.инфо/ Вчера приключи Шестото международно изложение за потребителски стоки в Китай в Хайнан – първото подобно мащабно събитие след началото на 15-ата петилетка и въвеждането на специалния митнически механизъм на острова, който е зона за свободна търговия. Делът на международните изложители бе 65% – 20 процентни пункта повече на годишна база, представени бяха 277 нови продукта – двойно повече в сравнение с миналата година.

Като глобална платформа за промотиране и търговия с висококачествени потребителски стоки, какви нови тенденции очерта тазгодишното изложение? От зелени и нисковъглеродни продукти до очила с изкуствен интелект, летящи автомобили и други авангардни технологии – зеленото и интелигентното потребление се открояваше навсякъде. Същевременно „икономиката на преживяванията“, с нейните потапящи и интерактивни форми, се превръща в нова водеща тенденция.

Китай активно разширява отварянето си към света и непрекъснато намалява бариерите за достъп, създавайки нови възможности за чуждестранните компании. От разширяването на комплексните пилотни програми за либерализация на сектора на услугите до увеличаването на броя на пилотните зони за свободна търговия до 23 – „пътната карта“ на китайската откритост става все по-ясна. Ху Йен, генерален мениджър за Китай на британската компания за ветроходство Clipper, отбелязва, че благодарение на последователното отваряне на сектора на услугите, компанията очаква да задълбочи сътрудничеството си с крайбрежните китайски градове и да развива висококачествени продукти в областта на морския туризъм и култура.

В очите на чуждестранния бизнес Китай съчетава огромен пазар, добре изградена индустриална верига, динамична конкуренция и авангардни приложни сценарии, превръщайки се в „най-добрата изпитателна площадка“ за глобалните компании. На 15 април в Гуанджоу бе открито 139-ото Китайско изложение за внос и износ. Ще следват и други, а вратите на Китай към света ще се отварят все по-широко. Като важни участници в модернизацията на страната, чуждестранните компании ще продължат да създават заедно с Китай едно по-добро бъдеще.