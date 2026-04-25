/Поглед.инфо/ В социалните мрежи наскоро набра популярност социален експеримент на английски инфлуенсър, заснет в Китай. В него той умишлено оставя лаптопа си в обществено кафене, а когато се връща около час по-късно, устройството все още е на същото място. Емоционалната му реакция бързо се разпространява онлайн, предлагайки любопитен поглед върху ежедневната действителност в Китай за международната аудитория.

Подобни ситуации обаче далеч не са изключение. Редът и сигурността са устойчива част от обществения живот в страната. Китай се нарежда сред държавите с най-ниски нива на тежка престъпност, включително убийства, както и с най-малко случаи, свързани с огнестрелни оръжия и взривни вещества. Според „Доклада за глобалната сигурност за 2025 г.“ на международната агенция за социални проучвания Gallup страната изпреварва редица западни държави по показателите за обществено усещане за сигурност и индекс на законност и ред. Официални данни сочат, че през 2025 г. нивото на усещане за сигурност сред населението достига 98,2%, като остава над 98% вече шеста поредна година — резултат, който я поставя сред водещите в световен мащаб.

На какво се дължи това т.нар. „чувство за сигурност от китайски тип“? Според проф. Лу Дзиехуа, специалист по социология от Пекински университет, ключова роля играят фактори като широкото приложение на дигитални технологии, ефективната система на управление, както и процесът на модернизация и повишаването на жизнения стандарт. По думите му тази сигурност е резултат от съвкупност от елементи и отразява ефективността на управленския модел.

В практиката чувството за сигурност тя се проявява основно в две направления — стабилна обществена среда и осезаемо подобрение в ежедневния живот на хората с развитието на страната.

На фона на засилващите се геополитически напрежения и глобална несигурност, т.нар. „китайски модел на сигурност“ привлича все по-голямо внимание. Все по-често се поставя въпросът дали една държава може да се превърне в своеобразен „стабилизатор“ в нестабилна международна среда и в „безопасно пристанище“ за инвестиции и бизнес, чрез фокус върху вътрешното развитие и устойчивото подобряване на живота на своето население.