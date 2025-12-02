/Поглед.инфо/ Китайски археолози разкриха важни находки от Великата китайска стена по време на разкопки в участъка Дзиенкоу. Разкопките се фокусираха върху три кули и свързващите ги стени, разкривайки многобройни артефакти, като оръжия, архитектурни части и предмети за ежедневна употреба, съобщи Шан Хън, сътрудник в Археологическия институт в Пекин, по време на пресконференция за най-новите археологически находки през 2025 г.

Сред тези артефакти е голямо оръдие, отлято в края на династията Мин (1368-1644), с дължина 89,2 сантиметра и тегло 112,1 килограма - най-голямото артилерийско оръдие, откривано някога в тази част на Великата китайска стена.

Шан допълни, че добре запазените надписи върху оръдието предоставят важни нови доказателства за изследване на производството на огнестрелни оръжия и обмена на исторически военни технологии през периода.

Също така бяха обявени резултатите от изследванията на тюркоазени артефакти от обекта Сингун - селище, датирано от периода Ся (2070 г.пр. н. е.-1600 г. пр. н. е.) и Шан (1600 г. пр. н. е.-1046 г. пр. н. е.) в градската зона на Пекин.

Обектът, включващ гробища, ровове и жилищни останки, разкрива 28 тюркоазени артефакта. Анализът показва, че тюркоазът вероятно произхожда от мини на кръстопътя на провинциите Хубей, Хънан и Шаанси, предоставяйки ключови доказателства за ранен културен обмен в Северен Китай.