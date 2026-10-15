Откриха нов мост между Китай и Северна Корея

Новият мост над река Ялу, свързващ Китай и Северна Корея, бе официално открит на 15 октомври.

По време на церемонията видеообръщение отправи премиерът Ли Цян. Той заяви, че откриването на моста ще даде тласък на икономическото и търговското сътрудничество между Китай и Северна Корея, ще активизира контактите между гражданите на двете страни и ще укрепи връзките между народите им. По думите му мостът ще се превърне и в нов символ на традиционното приятелство между двете държави.

Съоръжението е важна инфраструктурна връзка между двете страни и се очаква да стимулира двустранната търговия и икономическите контакти, да улесни пътуванията и да допринесе за благосъстоянието на населението от двете страни на границата.