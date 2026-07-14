Отвореният достъп на китайските научни изследвания им носи все по-голямо глобално внимание

/Поглед.инфо/ На 13 юли световноизвестната организация за научни публикации Springer Nature публикува бяла книга, озаглавена „Откритост за въздействие: Златният отворен достъп в Китай насърчава глобалните иновации от полза за страните от Глобалния Юг“.

По данните в доклада към юли 2025 г. статиите със златен отворен достъп, публикувани от китайски изследователи през 2022 г., са получили над 1,53 милиона цитирания от изследователи извън Китай, като над 742 000 от тях са от страните на Глобалния Юг. Това показва, че научните постижения на Китай привличат все по-голямо международно внимание и подчертава важната роля, която моделът на отворения достъп играе в подкрепата на глобалния обмен на знания.

Златният отворен достъп е модел на публикуване, при който окончателната рецензирана версия на научна статия или книга се предоставя свободно, постоянно и незабавно на всички онлайн.