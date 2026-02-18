/Поглед.инфо/ Броят на пътуванията на руски туристи в чужбина се е увеличил с 16% през 2025 г., като пътуванията до Китай са отчели ръст с 33,6%, съобщи в неделя Russian Gazette, позовавайки се на Асоциацията на туроператорите в Русия.

Експертите приписват този ръст на пътуванията до Китай на премахването на визовите изисквания, разширените възможности за полети и новите чартърни услуги.

Според доклада значителна част от ръста се дължи на жителите на Далечния Изток на Русия, особено на тези, които живеят в граничните региони.