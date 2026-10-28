Печалбите на китайската промишленост са нараснали с 15,5% за деветте месеца на 2026 г.

/Поглед.инфо/ Печалбите на големите промишлени предприятия в Китай са се увеличили с 15,5% на годишна база през първите девет месеца на 2026 г., подкрепени от силния растеж в електрониката и високотехнологичното производство. Основен двигател е нарастващото търсене на изчислителна мощност за изкуствен интелект, инфраструктура за обработка на данни и други нови технологии, показват данни на Държавното статистическо бюро.

Предприятията с годишни приходи от основната дейност от най-малко 20 млн. юана са реализирали обща печалба от 6,03 трлн. юана (846 млрд. долара) за периода януари-септември. През септември печалбите им са нараснали с 14,4% спрямо същия месец на предходната година.

Електронната промишленост е сред основните двигатели на растежа, като печалбите в сектора са се удвоили за деветте месеца. При производството на специализирани електронни материали увеличението достига 220%, а при полупроводниковите компоненти – 51,7%. Производителите на оптоелектронни компоненти отчитат ръст от 69,8%, а на електронни платки – 62,5%.

Високотехнологичното производство регистрира увеличение на печалбите от 52% на годишна база – с 36,5 процентни пункта над общия темп за промишлеността. Делът му в общите промишлени печалби достига 25,5%, което е с 6,2 процентни пункта повече спрямо година по-рано.

Разширяването на изчислителната инфраструктура и изграждането на центрове за данни стимулират производството на оптични влакна и кабели, чиито печалби нарастват съответно с 570% и 110%.

Положителен принос имат и производителите на суровини. Печалбите в този сегмент се увеличават с 44,9%, а в сектора на цветните метали – със 79,7%, подкрепени от търсенето на мед, алуминий и други метали за нуждите на изкуствения интелект и новата енергетика. В добивната промишленост ръстът достига 38,2%, а в преработващата – 17%.