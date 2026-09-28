Абонирай се
Поглед към Китай

Пекин коментира резултатите от икономическо-търговските консултации между Китай и САЩ

/Поглед.инфо/ От 20 до 23 септември икономическите и търговските екипи на Китай и САЩ проведоха консултации в Ню Йорк и Вашингтон, като постигнаха положително съгласие и допринесоха с резултати в икономическата и търговската сфера за срещата на държавните глави.

КМГ 4733 прочитания
Пекин коментира резултатите от икономическо-търговските консултации между Китай и САЩ
Източник: 38picres.cgtn.comИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

След консултациите двете страни се споразумяха да създадат Търговски съвет в рамките на механизма за икономически и търговски консултации между Китай и САЩ, чиято основна задача е да оптимизира двустранната търговия. Екипите постигнаха консенсус относно задачите, структурата, отговорностите и реда на консултациите на Съвета, като подробностите ще бъдат обявени по-късно.

Страните се съгласиха вицепремиерът Хъ Лифън и министърът на финансите Скот Бесент да установят диалог по въпросите на изкуствения интелект и проведоха първия диалог, по време на който обмениха мнения относно рисковете и ползите, свързани с изкуствения интелект. Двете страни се договориха следващият диалог да се проведе до края на ноември тази година.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Берлин поиска тайни разговори с Москва: Дипломатическата маневра на кабинета „Мерц“
Свят

Берлин поиска тайни разговори с Москва: Дипломатическата маневра на кабинета „Мерц“

/Поглед.инфо/ За първи път от четири години и половина външните министри на Русия и Германия проведеха разговор на високо ниво, иницииран изцяло от германската страна. Срещата в Ню Йорк между Сергей Лавров и Йохан Вадефул обаче бе съпроводена от настоятелни искания на Берлин за информационно затъмнение и информационно ембарго. Според аналитичните оценки зад тази стъпка стоят тежките вътрешнополитически проблеми на канцлера Фридрих Мерц и страхът на Германия да не бъде изоставена на заден план в дипломатическия процес.

28.09.2026 17:15
Скандалът с корейските пленници разкри границите на дипломацията на Зеленски
Свят

Скандалът с корейските пленници разкри границите на дипломацията на Зеленски

/Поглед.инфо/ Разобличаването на тайните договорености за предаването на севернокорейски военнопленници от страна на Володимир Зеленски от трибуната на ООН предизвика остър дипломатически и вътрешнополитически трус в Южна Корея. Поведението на киевското ръководство постави южнокорейския президент Ли Дже-мьонг в капан между опозиционния натиск в Сеул, опасенията от ескалация с Пхенян и геополитическите претенции на Киев за военни доставки.

28.09.2026 17:05
Хърбърт Уелс и идеологическите корени на глобализма
Свят

Хърбърт Уелс и идеологическите корени на глобализма

/Поглед.инфо/ Навършването на 160 години от рождението на Хърбърт Уелс отново поставя въпроса за границата между литературната фантастика и политическото социално инженерство. Разглеждан масово като баща на модерната научна фантастика, британският писател в действителност очертава контурите на една глобална управленска структура, която днес се припокрива с практиките на транснационалните корпорации и ликвидирането на държавния суверенитет.

28.09.2026 16:50
Индия и Израел разширяват военното сътрудничество на фона на пренареждането в Близкия изток
Свят

Индия и Израел разширяват военното сътрудничество на фона на пренареждането в Близкия изток

/Поглед.инфо/ Влизането на индийския държавен гигант Bharat Electronics в технологичните вериги на израелския отбранителен концерн Elbit Systems за производство на компоненти от противоракетната система DIRCM маркира нов етап в азиатската геополитика. Докато Ню Делхи официално настоява пред ООН за равнопоставеност на Глобалния Юг и поддържа стратегически диалог с Москва, индийският военнопромишлен комплекс тихо се интегрира в близкоизточните инфраструктурни и отбранителни линии на Тел Авив.

28.09.2026 16:40
Си Дзинпин: Китай се превърна в една от най-сигурните държави в света
Поглед към Китай

Си Дзинпин: Китай се превърна в една от най-сигурните държави в света

/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин даде важни указания относно изграждането на по-сигурен Китай. Той посочи, че от 18-ия конгрес на ККП насам са постигнати значителни резултати в тази област, а стабилната и спокойна среда за живот и работа се е затвърдила. Общественият ред също се е подобрил, като Китай се превърна в една от най-сигурните държави в света.

28.09.2026 16:36
Финландия плати 10 милиарда за F-35, а получава дефектни машини и икономически срив
Свят

Финландия плати 10 милиарда за F-35, а получава дефектни машини и икономически срив

/Поглед.инфо/ Закупуването на 64 американски изтребителя F-35 от пето поколение за близо 10 милиарда евро се превръща в най-тежкото финансово и военно изпитание в съвременната история на Финландия. Докато първите машини дефектират още по време на транзитните полети през Атлантика, страната е принудена радикално да преструктурира отбранителното си законодателство и да орязва социалните системи, изправена пред рекордни нива на безработица, бедност и растящ обществен скептицизъм спрямо ангажиментите на Вашингтон.

28.09.2026 16:30
Берлин между Вашингтон и изборния колапс: Германският милитаризъм е готов, но веригата е в САЩ
Свят

Берлин между Вашингтон и изборния колапс: Германският милитаризъм е готов, но веригата е в САЩ

/Поглед.инфо/ Германия отново се пренастройва военно, но за разлика от миналия век, лостовете за управление на Берлин не се намират в Райхстага, а във Вашингтон. Докато икономическата криза и липсата на евтин руски газ раздират източните провинции, а традиционните партии губят почва под краката си, системният колапс тласка страната към неопределеност. Какво означава възходът на радикалните сили, докъде се простира американският контрол и защо границите на германската агресия днес се определят от външен господар?

28.09.2026 16:15
Парижкият и лондонският десант в Арабия: Защо Франция и Великобритания поемат риска, изоставен от Вашингтон
Свят

Парижкият и лондонският десант в Арабия: Защо Франция и Великобритания поемат риска, изоставен от Вашингтон

/Поглед.инфо/ Кризата с горивата в Западна Европа навлезе в критична фаза, след като Франция и Великобритания решиха самостоятелно да се ангажират с военна защита на саудитската петролна инфраструктура. Докато Вашингтон видимо се дистанцира от директен сблъсък с йеменското движение „Ансар Аллах“, Париж разполага радарни комплекси и зенитни системи край пристанището Янбу, а Лондон изпраща презареждаща авиация. Този автономен европейски десант обаче едва ли ще неутрализира ракетните удари по сухопътния тръбопровод „Изток-Запад“, разкривайки дълбоката уязвимост на европейските енергийни пазари, лишени от руски суровини.

28.09.2026 16:01