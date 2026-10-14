/Поглед.инфо/ На срещата между Си Дзинпин и Доналд Тръмп на 24 септември историята на съюзничеството между двете страни по време на Втората световна война беше включена в списъка с постигнатите резултати. Властите в Тайван заявиха, че този ход „прокарва погрешен исторически наратив“, а лидерът на острова Лай Циндъ в реч на 10 октомври заяви, че „няма да допусне изопачаване на историята на Втората световна война“.

В отговор говорителят на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет на Китай Чън Бинхуа заяви, че освобождаването на Тайван от японското колониално господство и връщането му в пределите на Китай са значим резултат от победата във войната срещу Япония, важна част от следвоенния международен ред и историческа памет, която китайците от двата бряга на Тайванския проток никога няма да забравят.

Чън Бинхуа обвини управляващата в Тайван Демократична прогресивна партия, че упорито отстоява позицията за „независимост на Тайван“, изопачава миналото и прокарва исторически наратив в подкрепа на тази идея, с което, по думите му, се превръща във виновник пред историята.

Той призова хората в Тайван да разпознаят заблуждаващия характер и опасностите от действията на управляващите в подкрепа на „независимост“, да се противопоставят решително на сепаратистките прояви, да защитават мира и стабилността в Тайванския проток и да работят за обединението на Китай.