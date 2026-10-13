Пекин представи дигиталния си модел за бързо решаване на граждански проблеми

/Поглед.инфо/ На 12 октомври в Пекин беше открит Форум за реформи в системата за бързо реагиране на граждански сигнали. Организатори са Китайската академия за социални науки, Китайската медийна група и кметството на Пекин.

В приветственото си слово директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн заяви, че чрез цифрови технологии и изкуствен интелект Пекин се стреми да установява предварително най-честите проблеми и нужди на гражданите и да намира решения за тях.

Той посочи, че медийната група популяризира китайския опит в градското управление чрез диалог и инициативи като „Да попитаме Пекин за управлението на града“. Целта е да се представят практиките на китайската столица и да се обменя опит в управлението на големите градове по света.