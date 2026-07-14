Пекин призова Брюксел да бъде предпазлив в изказванията и действията си, свързани с Южнокитайско море

/Поглед.инфо/ На днешната редовна пресконференция говорителят на китайското Министерство на външните работи Лин Дзиен коментира публикуваната на 12 юли от някои европейски държави, заедно със САЩ и Филипините, съвместна декларация по повод 10-годишнината от „Арбитражното дело за Южнокитайско море“, както и отделната декларация на ЕС по темата.

Лин Дзиен заяви, че ръководителят на Отдел „Европа“ на Министерството на външните работи е провел отделни разговори с ръководителите на дипломатическите мисии на съответните държави в Китай и с ръководителя на Делегацията на ЕС в Китай, като е изразил сериозен протест. Позицията на Китай по въпроса е ясна, последователна и непроменена. Този арбитражен съд е бил временно сформиран с политически цели и не притежава нито авторитет, нито безпристрастност. Той заяви още, че арбитражното решение нарушава основни принципи на международното право и представлява политически инструмент, използван от някои западни държави за оказване на натиск върху Китай. Затова Китай не приема и не признава решението и се противопоставя на всякакви претенции и действия, основани на него.

„Призоваваме европейската страна да бъде предпазлива в своите изказвания и действия и да прекрати подкрепата си за това незаконно решение, за да не бъдат засегнати отношенията и сътрудничеството между Китай и ЕС“, добави още говорителят.