/Поглед.инфо/ На 20 януари Еврокомисията предложи нов пакет от мерки в областта на киберсигурността. Въз основа на съществуващия „набор от инструменти“ за киберсигурност за 5G, предложението има за цел да наложи задължително „намаляване на риска“ на веригите за доставки, произхождащи от трети страни с висок риск в рамките на европейските мобилни комуникационни мрежи.

Някои коментатори предполагат, че понятието „доставчици с висок риск“ носи ясен политически подтекст, като целта е да се използват опасенията за сигурността като претекст за пълното изключване на китайски компании от европейските мобилни комуникационни мрежи.

В коментар за това говорителят на китайското Външно министерство Гуо Дзякун припомни, че китайски компании отдавна оперират в Европа в пълно съответствие с местните закони и разпоредби, без да застрашават национална сигурност на нито една от страните там.

„Наши компании са допринесли значително за развитието на телекомуникационната и цифровата индустрия в Европа, като предоставят висококачествени продукти и услуги на европейските граждани. Налагането на нетехнически стандарти за принудително ограничаване или дори забрана на участието на предприятия в пазара без никакви фактически доказателства представлява сериозно нарушение на пазарните принципи и правилата за лоялна конкуренция“, каза той.

„Призоваваме ЕС да се въздържа от по-нататъшно отклоняване по грешния път на протекционизма. В противен случай Китай неизбежно ще предприеме необходимите мерки, за да защити законните права и интереси на своите компании“, подчерта говорителят.