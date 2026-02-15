/Поглед.инфо/ Китайското правителство представи нови насоки за модернизация на чаената индустрия, с амбициозната цел до 2030 г. общият размер на цялата индустриална верига да достигне 1,5 трилиона юана (216 млрд. щатски долара).

Основните усилия ще бъдат насочени към значително повишаване на качеството и ефективността на сектора. До края на десетилетието Китай планира да изгради индустриална система, която да разполага със стабилни доставки, екологично устойчива, интелигентна и международно конкурентоспособна.

В насоките са заложени и междинни цели за 2028 г., които предвиждат устойчив напредък в основните традиционни региони за производство на чай, както и допълнително повишаване на качеството и ефективността на местните специализирани производства. Акцент се поставя върху модернизацията на индустриалната верига, разширяване на продуктовото разнообразие и създаване на нови форми на потребление.

За постигане на тези цели документът очертава редица ключови задачи, сред които засилване на научно-технологичните иновации, подкрепа за пазарните участници и развитие на специализирани индустриални клъстери. Ще се насърчава и по-широкото използване на чаени суровини и съставки в сектори като битови продукти, битова химия, козметика и здравеопазване.