На пресконференция днес говорителката на китайското Външно министерство Мао Нин коментира засилените мерки на Китай върху износа на стоки с двойна употреба за Япония. Тя заяви, че мерките имат за цел да защитят националната сигурност и интереси, като изпълняват международните задължения за неразпространение на оръжия. Всички те са напълно оправдани, разумни и законни.

Позицията на Китай относно опазването на стабилността и сигурността на глобалната верига за доставки на критични минерали остава непроменена. Същевременно Пекин счита, че всички страни носят отговорност да играят конструктивна роля в това отношение, добави още Мао Нин.