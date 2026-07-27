Резултатите показват, че сред анкетираните държави в 36 страни и региона, обществеността в 27 от тях има по-благоприятно отношение към Китай в сравнение със САЩ, включително американски съседи Канада и Мексико. Същевременно според проучването международният образ на САЩ продължава да отслабва. Промяната в общественото мнение сред съюзниците на САЩ е особено забележима. Положителната оценка на САЩ от канадците е спаднала от 57% през 2023 г.на 33%, а благосклонността към Китай се е увеличила до 44%.
Pew Research Center: Китай изпреварва САЩ по положително обществено възприятие в глобален мащаб
/Поглед.инфо/ Според последното проучване на американския Pew Research Center за първи път от началото на подобни изследвания делът на хората по света, които имат положително отношение към Китай, е по-висок от този към САЩ. Това означава, че китайското развитие и идеите на страната за управление получават широко признание от света.
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