Подготовката за срещата на АТИС в Шънджън приключи

/Поглед.инфо/ На 14 ноември в пресцентъра на АТИС се проведе пресконференция, на която беше съобщено, че на 9 гранични пункта от всички видове – морски, сухопътни, въздушни и железопътни – са създадени специални коридори за делегатите на събитието.

Организаторите са стандартизирали над 100 000 указателни табели на чужди езици, а в ключови места като гранични пунктове, летища, железопътен транспорт, туристически зони и търговски райони са разположени над 7 000 комплекта устройства за превод с изкуствен интелект. Такситата в града разполагат с „двуезично озвучаване“.

По отношение на улесняването на платежните услуги над 3 000 банкомата поддържат теглене на пари в брой с чуждестранни карти, а над 1 600 банкови клона предлагат обмяна на чужда валута. Всички турникети в метрото на Шънджън поддържат достъп чрез докосване с чуждестранни банкови карти.

По отношение на улесняването на пазаруването броят на магазините в Шънджън, предлагащи възстановяване на ДДС при напускане на страната, е нараснал до 3 160, а магазините с услугата „купи и веднага получи възстановяване на ДДС“ надхвърлят 1 000.