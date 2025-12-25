/Пглед.инфо/ На 25 декември Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание, на което изслуша доклада за работата на Националния надзорен комитет към Комисията за проверка на партийната дисциплина на ЦК на ККП и обсъди насоките за работа по изграждането на честност в партията и борбата с корупцията през 2026 г.

На заседанието бе посочено, че през 2025 г., под ръководството на ЦК на ККП и генералния секретар Си Дзинпин, Националният надзорен комитет и дисциплинарните и надзорните органи на всички нива последователно са насърчавали антикорупционните усилия, запазвайки твърда позиция в борбата с корупцията. Бяха завършени всеобхватни проверки и надзор в провинции и градове, като същевременно се подпомогна по-нататъшното усъвършенстване на партийната и държавната надзорна система.

На срещата бе подчертано, че през следващата година борбата срещу корупцията трябва да бъде задълбочена с по-високи стандарти и по-строги мерки за непрекъснато повишаване на цялостната ефективност на усилията за борба с корупцията.