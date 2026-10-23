Политбюро на ЦК на ККП разгледа доклад за седмия кръг от проверки на партийните и държавни органи

На заседанието бе подчертано, че централните партийни и държавни органи трябва да укрепват политическата си преценка, разбирането и способността си да изпълняват решенията на ръководството, както и стриктно да прилагат основните насоки и решения на ЦК на ККП.
Акцент беше поставен и върху личната отговорност на ръководителите за спазването на партийната дисциплина, засилването на вътрешнопартийния контрол и продължаването на борбата с корупцията. Целта е да се поддържа строг контрол и да се гарантира почтена и прозрачна работа на партийните и държавните институции.