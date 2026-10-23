Политбюро на ЦК на ККП разгледа доклад за седмия кръг от проверки на партийните и държавни органи

/Поглед.инфо/ На 23 октомври Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия проведе заседание под председателството на генералния секретар Си Дзинпин. На него беше разгледан докладът за седмия кръг от проверки, извършени от настоящия ЦК на ККП.

На заседанието бе подчертано, че централните партийни и държавни органи трябва да укрепват политическата си преценка, разбирането и способността си да изпълняват решенията на ръководството, както и стриктно да прилагат основните насоки и решения на ЦК на ККП.

Акцент беше поставен и върху личната отговорност на ръководителите за спазването на партийната дисциплина, засилването на вътрешнопартийния контрол и продължаването на борбата с корупцията. Целта е да се поддържа строг контрол и да се гарантира почтена и прозрачна работа на партийните и държавните институции.