Абонирай се
Поглед към Китай

Представиха доклад за глобалната морска сигурност за 2025–2026 г. на международен форум в Китай

/Поглед.инфо/ От 6 до 8 ноември в град Саня, провинция Хайнан, се проведе Седмият форум „Морско сътрудничество и управление“. В рамките на събитието беше представен „Доклад за глобалната морска сигурност 2025-2026 г.“, а участниците обсъдиха възможностите за засилване на международното сътрудничество и усъвършенстване на глобалното управление на морските пространства.

КМГ 5990 прочитания
Представиха доклад за глобалната морска сигурност за 2025–2026 г. на международен форум в Китай
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Сред основните теми на форума бяха морската сигурност, международните правила, опазването на морската среда и развитието на синята икономика.

Помощник-министърът на външните работи на Китай Джао Джъюен заяви в изказването си пред форума, че в условията на настоящата международна обстановка е необходимо държавите да засилят сътрудничеството си и да работят за запазването на международния морски ред. Той подчерта значението на диалога и преговорите за мирното уреждане на разногласията и споровете, свързани с морските пространства.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Ударът по подстанция „Лесная“: Анатомия на технологичния колапс в украинската 330 kV мрежа
Свят

Ударът по подстанция „Лесная“: Анатомия на технологичния колапс в украинската 330 kV мрежа

/Поглед.инфо/ Пораженията по критични подстанции с напрежение 330 kV в Житомирска област прекъснаха ключови трасета за пренос на електроенергия, свързващи АЕЦ „Ривенска“ и АЕЦ „Хмелницка“ с централните промишлени райони. Твърди се, че извеждането от строя на съоръжения като ПС „Лесная“ принуждава операторите да преминават към аварийни режими за запазване на честотата в мрежата. Рискът от каскадно изключване на ядрени мощности поставя под въпрос стабилността на целия украински тил.

09.11.2026 22:00
Аритметиката на изтощението: 17 милиона мобилизационен резерв срещу колапсиращия фронт на Киев
Свят

Аритметиката на изтощението: 17 милиона мобилизационен резерв срещу колапсиращия фронт на Киев

/Поглед.инфо/ Предстоящите тристранни консултации в Абу Даби се очертават не като повратна точка за мир, а като пореден епизод от тактическото надиграване между Москва, Вашингтон и Киев. Докато европейските столици продължават да разчитат на политическа реторика, военните реалности на терен показва драстичен дисбаланс в демографските, промишлените и оръжейните ресурси. Изчерпването на западните системи за противовъздушна отбрана и пренасочването им към Близкия изток поставят отбранителната линия пред неизбежен оперативен натиск, който никакви изборни резултати в САЩ не могат да компенсират.

09.11.2026 21:45
Москва и Техеран сглобяват газов байпас около западните санкции през тръбите на Азербайджан
Свят

Москва и Техеран сглобяват газов байпас около западните санкции през тръбите на Азербайджан

/Поглед.инфо/ Москва и Техеран преговорите за изграждането на мащабен газов коридор, който цели да пренасочи руски енергийни ресурси през Азербайджан до иранския пазар, с възможност за последващ износ към Пакистан и Индия. Въпреки че Иран разполага с едни от най-големите резерви на природен газ в света, сериозните технически аварии, липсата на инвестиции и тежкият зимен дефицит принуждават страната да търси спасение от руския „Газпром“. Реализацията на проекта обаче зависи от ключовото позициониране на Баку и ценовите коефициенти.

09.11.2026 21:30
Китай удължи с два месеца спирането на допълнителните 24% мита върху американски стоки
Поглед към Китай

Китай удължи с два месеца спирането на допълнителните 24% мита върху американски стоки

/Поглед.инфо/ Комисията по митническите тарифи към Държавния съвет на Китай обяви, че ще продължи да не налага в рамките на още два месеца допълнителните 24% мита върху вноса на стоки от САЩ. Така върху американските стоки ще остане в сила само допълнителната митническа ставка от 10%.

09.11.2026 21:15
Пробивът при Новоявленка: Група „Център“ застрашава северния обход на Дружковка
Свят

Пробивът при Новоявленка: Група „Център“ застрашава северния обход на Дружковка

/Поглед.инфо/ Напрежението по фронтовата линия в Източна Украйна се изостря с нови съобщения за оперативни маневри в района на Дружковка и Харков. Докато в медийното пространство постъпва информация за пробиви край Новоявленка и удари по критични енергийни обекти като подстанциите „Южная 330“ и „Каменская 330“, енергийният сектор в Киев и Днепропетровск изпитва сериозни затруднения. На заден план европейски публикации, сред които и анализ в германския „Берлинер Цайтунг“, подлагат на съмнение дългосрочната устойчивост на западната стратегия в региона.

09.11.2026 21:15
Макао събира представители от над 20 държави на форум за диалог между цивилизациите
Поглед към Китай

Макао събира представители от над 20 държави на форум за диалог между цивилизациите

/Поглед.инфо/ Днес в Макао бе открит Международен форум за взаимно опознаване и обмен между цивилизациите. В него участват близо 300 представители на държавни институции, международни организации и академичните среди от над 20 страни. В рамките на форума са предвидени близо 40 тематични доклада и академични дискусии, посветени на диалога между цивилизациите, опазването на тяхното наследство и перспективите за развитие.

09.11.2026 21:00
НАТО заобикаля НАТО: Защо британският адмиралтейски генералитет гради алтернативен флот в Осло?
Свят

НАТО заобикаля НАТО: Защо британският адмиралтейски генералитет гради алтернативен флот в Осло?

/Поглед.инфо/ Лондон официално стартира офанзива за преформатиране на военноморската архитектоника в Северния Атлантик и Балтийско море. На борда на самолетоносача HMS Prince of Wales в Осло се подготвя нов пакт под британско командване, който заобикаля тромавите процедури на НАТО. Под претекст за защита на подводната инфраструктура и кабелите, алиансът JEF планира разполагането на хибридни флотилии и безпилотни кораби. Какви са реалните цели зад надуването на военните бюджети в Северна Европа и превръщането на Балтика в затворена зона?

09.11.2026 21:00