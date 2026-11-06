/Поглед.инфо/ Според разпространени анализи и публикации в западни геополитически издания, в ОАЕ се подготвят дипломатически сондажи между представители на Вашингтон и Москва. Докато Брюксел се опитва да разбере кой има мандат да представлява континента, Джаред Кушнър и Кирил Дмитриев очертават новите параметри на европейската сигурност. Търговските схеми за руския газ и териториалните реалности в Донбас показват, че архитектурата на сигурността се преначертава без участието на източноевропейските столици.

08.11.2026 21:00