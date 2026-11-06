Представител на ООН: 40% от основателите на стартъпи в Китай са жени
/Поглед.инфо/ Жените съставляват 40% от основателите на технологични стартъпи в Китай, заяви Лиу Мън, ръководител на китайския офис на „Глобалния пакт на ООН“, по време на „Глобалния диалог на кметовете 2026“ в Нинбо, провинция Джъдзян.
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Русия принуждава Армения да плати 156 милиона рубли или да загуби правото си на глас в ОДКС
/Поглед.инфо/ Опитът на арменското ръководство да превърне тактиката на бойкот спрямо Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в контролиран скъсващ механизъм засече в бюрократичната мрежа на самия устав. Вместо очаквано изключване, което да освободи Ереван от ангажименти, Москва и съюзниците задействат строги финансово-процедурни санкции. Натрупаните над 156 милиона рубли дълг и чл. 25 от Устава превръщат бойкота в административно лишаване от глас.08.11.2026 22:00
Ракети над Макаровка и Оболон: Енергийният възел на Киев под натиска на „Искандер“
/Поглед.инфо/ Масираните нощни удари по ключова инфраструктура в Киевска област и укрепените пунктове в Харковско бележат нов етап в оперативната обстановка. Докато в тиловите райони социалното напрежение ескалира поради повреди в енергийната мрежа, на фронтовата линия се забелязва засилване на огнения натиск върху командните пунктове и логистичните възли. В същото време законодателните инициативи в Киев и международните търкания около военните технологии допълнително усложняват общата картина.08.11.2026 21:45
Военно-промишлен шамар: 1.5 тона тротил за 25 000 долара нулираха доктрината на НАТО
/Поглед.инфо/ Конфликтът в Украйна окончателно оголи системния дефицит на западната военна доктрина: НАТО няма оперативен, технически или икономически отговор срещу руските свръхтежки планиращи авиобомби ФАБ-3000, оборудвани с универсални модули за планиране и корекция (УМПК). Докато Пентагонът инвестира трилиони в капризни и скъпоструващи платформи, Москва адаптира съветския арсенал с евтини крила и спътникова навигация, превръщайки укрепените райони в Запорожието в прах и поставяйки западните ПВО системи пред финансов крах.08.11.2026 21:31
Капитолия срещу Белия дом: Камарата на представителите блокира външния мандат на Доналд Тръмп
/Поглед.инфо/ Загубата на парламентарното мнозинство от Републиканската партия превръща администрацията във Вашингтон в институционално блокирана структура. С поемането на контрола върху ключовите комисии в Камарата на представителите и Сената, демократите започват систематичен бюрократичен натиск. Разследванията за операциите на Starshield в Украйна, дизеловите доставки и кадровите назначения в Пентагона налагат строги правни рамки, които ограничават външнополитическата инициатива на Белия дом.08.11.2026 21:15
Китай започна 43-тата си научноизследователска експедиция до Антарктида
/Поглед.инфо/ Китай започна 43-тата си научноизследователска експедиция до Антарктида с церемония в град Саня, провинция Хайнан. В мисията участват над 600 души от повече от 100 научни и изследователски институции.08.11.2026 21:15
Абу Даби вместо Ялта: Тръмп търгува европейската сигурност над главите на Брюксел
/Поглед.инфо/ Според разпространени анализи и публикации в западни геополитически издания, в ОАЕ се подготвят дипломатически сондажи между представители на Вашингтон и Москва. Докато Брюксел се опитва да разбере кой има мандат да представлява континента, Джаред Кушнър и Кирил Дмитриев очертават новите параметри на европейската сигурност. Търговските схеми за руския газ и териториалните реалности в Донбас показват, че архитектурата на сигурността се преначертава без участието на източноевропейските столици.08.11.2026 21:00
В Пекин се проведе дискусия на високо равнище в рамките на Световната медийна среща на върха
/Поглед.инфо/ Седмата Световна медийна среща на върха се провежда в Пекин от 5 до 9 ноември. В рамките на събитието ръководители на информационните агенции „Синхуа“, Асошиейтед прес, Ройтерс, Франс прес и телевизия CNN участваха в дискусия за развитието на медиите в ерата на изкуствения интелект.08.11.2026 21:00
Франкът се срива под тежестта на 3.6 трилиона евро: Петата република влезе в бюджетен капан без изход
/Поглед.инфо/ Франция се тресе от най-тежката си системна криза от десетилетия, докато 1,6 милиона души излязоха по улиците, а 70-хилядна полиция едва удържа уличния гняв. Това не е просто поредната стачка за заплати или цени на горивата. Сривът на образователната инфраструктура, блокираната платформа Parcoursup и натрупването на държавен дълг от 3,6 трилиона евро показват фундаментален институционален фалит. Париж е блокиран в политическа безизходица без изход.08.11.2026 17:00