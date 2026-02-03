/Поглед.инфо/ На 2 февруари премиерът на автономното правителство на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че въпреки скорошните уверения на САЩ, че не възнамеряват да установяват военен контрол над Гренландия, основната им позиция остава непроменена. По думите му целта на Вашингтон е анексиране и управление на острова.

Нилсен подчерта, че подобни изказвания не идват само от президента на САЩ Доналд Тръмп, а и от други влиятелни американски фигури и близки съюзници на страната. Според него те „демонстрират надменно отношение и създават разцепление спрямо Гренландия и нейния народ“.

Автономното правителство на Гренландия за пореден път определи тези опити като „неприемливи“ и отново подчерта, че Гренландия е част от Кралство Дания.