/Поглед.инфо/ Наскоро премиерът на Сенегал Усман Сонко даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група. Той изрази възхищението си от постиженията на Китай в областта на модернизацията през последните петнадесет години, като заяви, че това е неразривно свързано с изключителната му организационна способност, дисциплина и непоколебима убеденост в правотата на целите.

Сонко заяви още, че Китай успешно е интегрирал най-модерните технологии в националния си контекст, като е запазил своята културна самобитност и приемственост. Тази способност за иновации, кореняща се в националната идентичност, носи значителни положителни резултати за международната общност, особено за африканските държави.