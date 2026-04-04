/Поглеед.инфо/ Премиерът на Шри Ланка Харини Амарасурия даде ексклузивно интервю на Китайската медийна група. В него тя сподели своите виждания за развитието на Китай, двустранните отношения и перспективите за бъдещо сътрудничество. Амарасурия коментира, че „когато човек стане свидетел на постигнатото от Китай, това изглежда като истинско чудо“, подчертавайки впечатляващия мащаб и скорост на развитието на страната.

Министър-председателката изрази висока оценка към концепцията за общност на споделена съдба за човечеството, предложена от Си Дзинпин. Тя отбеляза, че светът трябва да се ръководи от идеята за сътрудничество и съвместно развитие, като е важно държавите да вървят напред заедно, да помнят тази визия и да се откажат от изолационисткото мислене.

Амарасурия посочи, че Китай и Шри Ланка имат дългогодишно традиционно приятелство, което остава стабилно във времето. Освен това двустранните отношения навлизат в нов, по-зрял и устойчив етап. Тя каза, че е убедена в още по-голямото укрепване на тези връзки, тъй като двете страни споделят сходни възгледи, визии и стратегически подходи, и подчерта, че отношенията, основани на взаимно уважение, ангажираност и доверие, могат да се превърнат в пример за стабилно и взаимноизгодно международно партньорство.

Коментирайки инициативата „Един пояс, един път“, тя подчерта, че тя е насочена към общо бъдеще, модернизация и съвместно развитие – фактори от ключово значение за Шри Ланка. Според нея стратегическото географско положение на страната създава благоприятни условия за активно участие и за използване на китайския опит в модернизацията. Тя отбеляза още, че Шри Ланка е сред първите държави, присъединили се към инициативата, а китайските инвестиции в пристанищна инфраструктура, включително пристанищния град и морските пристанища, показват реалните резултати от сътрудничеството.

Премиерът подчерта, че традиционното приятелство между двете страни, изградено върху взаимно уважение и високо ниво на доверие, носи реални ползи за народите им. Тя добави, че в бъдеще Шри Ланка и Китай ще продължат да задълбочават практическото си сътрудничество в области като зелената енергия, модернизацията на образованието и културния обмен, като по този начин ще дадат нов импулс на развитието на страната.