/Поглед.инфо/ Датският премиер Мете Фредериксен и гренландският Йенс-Фредерик Нилсен настояха за уважение към държавните граници на страната, след като Доналд Тръмп назначи специален пратеник за Гренландия.

Фредериксен заяви в пост в социалните медии от 22 декември, че „вечният съюзник“ на Дания я поставя в „трудна ситуация“, като подчерта, че Гренландия не е за продан и бъдещето ѝ ще го решат единствено нейните жители.

Същия ден двамата премиери излязоха и със съвместно заявление, в което призовават да бъде уважавана териториалната цялост на Дания, а министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен посочи, че Гренландия е неразделна част от датската територия и всяка промяна в статута ѝ трябва да бъде изцяло решена от нейните жители, а не от външни сили.