/Поглед.инфо/ Кумулативният обем на електроенергията, пренесена от Синдзян-уйгурския автономен район в Северозападен Китай, надхвърли 1 трилион киловатчаса.

Програмата за пренос на електроенергия, стартирала през 2010 г., вече доставя ток до 22 провинции и региона в страната, като играе важна роля за националната енергийна сигурност. От общото количество изнесена електроенергия 29,6 процента идват от възобновяеми източници като слънчева и вятърна енергия.Това е довело до значителни екологични ползи, включително намаляване на потреблението на въглища с около 89,53 млн. тона и съкращаване на емисиите на въглероден диоксид с приблизително 240 млн. тона.

Богат на въглища, слънчеви и вятърни ресурси, Синдзян изгради стабилна електропреносна мрежа с пет основни канала и капацитет за пренос от 33 млн. киловата.