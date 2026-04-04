Президентът на информационна агенция „Синхуа" Фу Хуа се срещна с посланика на Перу в Китай Карлос Раул Васкес Коралес.

Фу подчерта, че тази година се навършват 55 години от установяването на дипломатически отношения между Китай и Перу. В този нов исторически етап „Синхуа“ е готова да задълбочи сътрудничеството с перуанските медии. Целта е съвместно да се разказват истории за приятелството и взаимния просперитет между двете страни, да се насърчава изграждането на независима комуникационна система на Глобалния Юг и да се укрепват многостранните механизми за обмен.

От своя страна Васкес отбеляза, че Китай и Перу са древни цивилизации. Той подчерта значителния принос на китайския народ за развитието на Перу. Посланикът изрази готовност за активизиране на обмена и сътрудничеството в областта на медиите и аналитичните центрове, с цел по-нататъшно задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство между двете държави.