/Поглед.инфо/ По повод 50-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Китай и Сейшелите, президентът на островната страна Патрик Ермини даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група, в което изрази благодарност на Пекин за „значителната помощ в много области като държавното изграждане, развитие на способности и обучение на кадри“.

По думите му, „Китай е далеч напред в областта на технологиите, дигиталното развитие и дигиталната революция“, а концепцията на председателя Си Дзинпин за изграждане на общност на споделена съдба, както и неговите четири глобални инициативи предлагат конструктивна и полезна визия за развитието на света.

„Напълно подкрепям тези инициативи, защото те насърчават сътрудничество, а не конфронтация; единство, а не разделение; взаимна изгода, а не игра с нулев резултат“, посочи Ермини.