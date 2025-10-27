/Поглед.инфо/ Преди 80 години, на 25 октомври, в Тайпе се провежда церемония по предаване на властта в китайската провинция Тайван, окупирана дотогава, в продължение на половин век, от Япония.

По този повод, на 25 октомври в Пекин се проведе тържествено събрание, посветено на годишнината от освобождението на Тайван. Ден по-рано Постоянният комитет на Общокитайското събрание на народните представители прие решение, с което 25 октомври бе обявен официално за Ден на възвръщането на Тайван. Това демонстрира, че освобождението на острова е знаменателен ден за всички китайци, маркира победата във войната срещу японския империализъм и обявява на международната общност, че принадлежността на Тайван към Китай почива на исторически и правни основания, които не бива да бъдат изопачавани.

Историята е ясна и не може да бъде променяна. В последните години, тайванският лидер Лай Циндъ и неговата Демократична прогресивна партия упорито пропагандират идеята за независимост на острова. Те се съюзяват с външни антикитайски сили и манипулират световното обществено мнение с т.нар. „неопределен статут на Тайван“, умишлено подценяват историческата значимост на освобождението на острова и се опитват да прекъснат историческите връзки с континенталната част на Китай. Тези действия и думи, предаващи на забрава корените на тайванските сънародници, са предателство към историята и нацията, накърняват националното чувство на хората от двете страни на Тайванския проток и рушат отношенията помежду им.

Независимо от това обаче, постигането на пълното обединение на Китай е не само историческа неизбежност, но и морална дългосрочна цел, подкрепяна от хората. Времето ще покаже, че проблемът с Тайван произтича от националната слабост и раздробеност и с възраждането на китайската нация той ще бъде решен.