/Поглед.инфо/ Китайската медийна група проведе няколко събития за диалог на тема „Управлението на Китай и глобалното развитие“ в Русия, Гана и други държави. CGTN към КМГ организира и поредица от промоционални събития в България, Испания, Мексико, Лаос и други страни.

Участниците обсъдиха задълбочено китайския опит в държавното управление и постигнатите резултати в развитието на страната. Те подчертаха значението на Петия пленум на 20-ия ЦК на ККП, като отбелязаха, че решенията му предлагат идеи за развитието на политическите партии и усъвършенстването на държавното управление в различни страни. Според тях китайският опит може да послужи като ориентир за развиващите се държави при избора на собствен път към развитие, както и да допринесе за мира и просперитета в света.