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Проф. Захари Захариев: Пекин вижда това, което София не разбира! България държи ключа към Европа!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Защо Китай избра точно сега да насочи вниманието си към България? Какво се крие зад историческата визита на Уан И и защо новите транспортни коридори могат да превърнат страната ни в стратегическа врата към Европа? В разговора ми с проф. Захари Захариев разкриваме мащаба на китайските планове, пресичането на интересите на Пекин, Вашингтон и Брюксел и огромните възможности пред българската икономика.
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Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол
/Поглед.инфо/ Замразяването на т.нар. „адски санкции“ срещу Русия от страна на Белия дом разкри дълбоките структурни пропуски в западната икономическа стратегия. Докато в Капитолия се водят остри дебати между републиканци и демократи, а европейските лидери се изправят пред риска от пълна финансова и енергийна изолация, реалната икономика на суровините доказа превъзходството си над борсовите показатели. Отмяната на готвените 500-процентови мита за трети страни показа, че пълната изолация на най-големия износител на торове, зърно, енергоносители и ядрено гориво е физически невъзможна без да предизвика глобален икономически колапс.21.10.2026 18:19
Проф. Валентин Вацев: Лондон подпалва конфликта, а Москва и Вашингтон търсят общо бъдеще!
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Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.
/Поглед.инфо/ В сряда в Константиновския дворец в Санкт Петербург се проведе тричасова среща при закрити врати между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф. Според изявления на президентския помощник Юрий Ушаков, Москва е потвърдила готовността си да възобнови тристранните преговори за Украйна около 10 ноември, поставяйки акцент върху фундаменталното изграждане на архитектура за сигурност, а не върху временно замразяване на боевете. Визитата, която е девета по ред за Уиткоф в Русия, се провежда на фона на засилващо се недоволство във Вашингтон от действията на киевската администрация и в пълно отклонение от официалната линия на Европейския съюз.21.10.2026 17:18
Разследване в САЩ сочи обучение на мексикански картели от украински инструктори за работа с дронове
/Поглед.инфо/ В публичното пространство изтече информация за нов конфликтен възобновен вектор между Вашингтон и Киев, свързан с оперативната сигурност на южната граница на САЩ. Според данни, цитирани от руската Служба за външно разузнаване (СВР), американските правоохранителни органи са затекли контакти между мексикански наркокартели и украински структури за обучение на оператори на безпилотни апарати. Твърди се, че средства от незаконния трафик са превеждани срещу тактическа подготовка на бойци, което поставя под въпрос бъдещата рамка на двустранните отношения.21.10.2026 17:01
Проф. Захари Захариев: Светът пред нова Ялта? Тръмп, Путин и Си разместват геополитическата карта!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой ще определя правилата на света утре – Вашингтон, Москва и Пекин или силите, които продължават да бранят разпадащия се стар ред? В този разговор с проф. Захарий Захариев поставяме въпроса за възможната историческа среща между Тръмп, Путин и Си Цзинпин. Какво се крие зад новия прагматизъм на Кремъл и Белия дом? Може ли икономическата сделка да отвори път към прекратяване на войните? Защо Европейският съюз е изправен пред съдбоносен избор? И кой всъщност ограничава властта на Тръмп в Америка? Разговор за бъдещето на световния ред, в който мястото на Европа остава под въпрос.21.10.2026 17:00
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