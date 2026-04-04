/Поглед.инфо/ Правителствената програма за подмяна на потребителски стоки в Китай е обхванала над 60,93 милиона покупки през първото тримесечие на 2026 г. Тя е довела до продажби в размер на 433,17 милиарда юана (около 62,84 милиарда щатски долара).

Подадени са 1,41 милиона заявления за субсидии за подмяна на автомобили, което е стимулирало продажби на нови превозни средства за 228,69 милиарда юана. В рамките на програмата са подменени около 23,21 милиона домакински уреда, включително хладилници, перални, телевизори, климатици, компютри и бойлери, което е довело до продажби за 95,43 милиарда юана. Освен това са продадени 36,32 милиона дигитални и интелигентни устройства, генерирайки оборот от 109,05 милиарда юана.

Програмата беше продължена и през 2026 г. като част от усилията за стимулиране на потреблението. За нея предварително са заделени 62,5 милиарда юана от специални дългосрочни държавни облигации.