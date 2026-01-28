/Поглед.инфо/ На 25 януари местно промоционалният клип за Пролетната гала на Китайската медийна група беше представен за първи път пред публика в Чили. Това стана на новогодишно тържество за посрещане на Годината на Коня, организирани в столицата Сантияго.

Празничните и изпълнени с виталност кадри, предаващи атмосферата на традиционната Китайска нова година, привлякоха интереса на много местни жители, които спираха, за да ги гледат. Така Китайската нова година продължава да набира популярност в Южна Америка.