/Поглед.инфо/ По повод първата годишнина от встъпването в длъжност на администрацията на Доналд Тръмп Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) проведе анкета сред аудиторията си в различни страни.

Резултатите от нея показват, че 84% от участниците изпитват дълбоко недоволство от досегашното ѝ управление, 91,3% отчитат значителен спад в международния авторитет на САЩ през изминалата година, а 91,1% изразяват сериозно недоверие в бъдещите действия на правителството на Тръмп.

Според проучването 64,7% считат САЩ за най-войнствената нация в световната история, 63,8% са на мнение, че те подкопават сериозно съществуващия международен ред, а 63,4% твърдят, че американската политика в момента представлява сериозна заплаха за световния мир – което е с 10,3 процентни пункта повече от предходната година.

CGTN стартира анкетата на 17 януари чрез своите платформи на пет езика. В рамките на 24 часа в нея участваха 16 990 души.