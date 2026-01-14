/Поглед.инфо/ От 12 до 14 януари в Пекин се проведе Петият пленум на Комисията на ЦК на ККП за проверка на партийната дисциплина към 20-ия ЦК на ККП. Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин участва в заседанието и произнесе реч.

На заседанието бе посочено, че 2026 г. е началната година за изпълнението на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие. През годината ще отбележим и 105-ата годишнина от основаването на ККП.

Основните насоки за работата през годината включват насърчаване на цялостното и строго управление на партията, задълбочаване на борбата с корупцията и дисциплинарните нарушения, както и засилване на превенцията и елиминирането на корупционните практики чрез премахване на условията, които ги пораждат. Паралелно с това ще продължи инициативата „Година на стандартизацията, законността и институционализацията на дисциплинарния и контролния надзор“. Това ще стимулира висококачественото развитие на тази дейност в новата епоха и по новия път, осигурявайки солидна подкрепа за изпълнението на целите и задачите през периода на 15-ия петгодишен план.