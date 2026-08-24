Проведе се световният финал на 25-ото състезание „Китайски мост“

/Поглед.инфо/ На 23 август в град Сямън, провинция Фудзиен, се проведе световният финал на 25-ото състезание „Китайски мост“ за студенти. Организирано от Центъра за езиков обмен и сътрудничество към Министерството на образованието на Китай, състезанието събра участници от петте континента, които демонстрираха познанията и уменията си по китайски език.

След пет кръга на оспорвана надпревара, включващи въпроси и задачи, импровизирани изказвания, песни и танци и дебати, първото място спечели германецът Леви Бенджамин Петерсен. Той получи и титлите „Посланик на китайския език“ и „Звезда на китайския език“, както и стипендия за обучение в Китай.

Предварителните кръгове на тазгодишното издание започнаха през февруари и привлякоха над 50 000 студенти от повече от 140 държави. За 25-те години от създаването си „Китайски мост“ е привлякъл над 1,8 милиона любители на китайския език от повече от 160 държави, превръщайки се във важна платформа за младите хора по света да изучават китайски език, да опознават Китай и да изграждат приятелства.