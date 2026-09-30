Проведе се церемония по полагане на венци на Паметника на народните герои

/Поглед.инфо/ Днес в Китай се чества Денят на паметта на загиналите герои. Сутринта в Пекин Си Дзинпин, Ли Цян и други партийни и държавни ръководители, заедно с представители на различни обществени среди, поднесоха венци на Паметника на народните герои на площад „Тянанмън“.

В 10 ч. започна официално церемонията по полагане на венци на Паметника на народните герои. Всички присъстващи в един глас изпяха националния химн на Китайската народна република. След изпяването на националния химн беше отдадена минута мълчание в памет на героите, които са пожертвали живота си за делото на освобождението на китайския народ и за изграждането на републиката.

Тази година се навършват 105 години от основаването на Китайската комунистическа партия и 90 години от Дългия подход на Червената армия. Цялата партия, армията и всички етнически групи в страната наследяват и разпространяват великия дух на основаването на партията и великия дух на Дългия поход и се борят за великото дело на националното възраждане.