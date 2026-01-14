/Поглед.инфо/ На 13 януари подвижната телевизионна станция „Китайско червено“ на Китайската медийна група с оборудване за излъчване с ултрависока резолюция 4K/8K пристигна на стадион „Сан Сиро“ в Милано и е напълно готова за работа. КМГ започва подготовката си за излъчването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина 2026.

Церемонията по откриването ще премине под мотото „хармония“ и чрез синхронна връзка между Милано и Кортина ще представи съчетание от изкуство и иновации, традиции и бъдеще. По време на събитието ПТС „Китайско червено“ на КМГ ще осигурява глобалния телевизионен сигнал, предоставяйки на зрителите висококачествено визуално изживяване с ултрависока резолюция.