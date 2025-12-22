/Поглед.инфо/ На провелата се неотдавна работна конференция на ЦК на ККП по въпросите на икономиката отново бе потвърден курсът за изграждане на района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао като международен център за научни и технологични иновации.

В неговите рамки там ще се насърчава развитието на нововъзникващи сектори като икономика на ниска надморска височина и биопроизводство и ще бъдат развивани пет нови индустриални клъстера, всеки от които на стойност над 100 милиарда юана. Тази инициатива ще ускори високотехнологичната и интелигентна трансформация на утвърдени индустрии, включително електронна информация и производство на съвременно оборудване.

В момента в Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао мащабът на основната индустрия за изкуствен интелект надхвърля 220 милиарда юана, като тях генерира 1/9 от общата икономическа продукция на Китай, утвърждавайки района като един от най-отворените и динамично развиващи се в страната.