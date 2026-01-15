/Поглед.инфо/ Според официални данни на Китай, публикувани на 14 януари, обемът на външната търговия на страната през 2025 г. е достигнал 45,47 трилиона юана, което представлява ръст от 3,8% на годишна база. От тях износът възлиза на 26,99 трилиона юана, с увеличение от 6,1%, а вносът – на 18,48 трилиона юана, с ръст от 0,5%. Благодарение на тези показатели Китай ще продължи да поддържа водещата си позиция като най-голямата държава в света по търговия със стоки.

На фона на забавянето на глобалния икономически растеж и възхода на едностранните мерки и протекционизма, тези резултати във външната търговия са постигнати изключително трудно.

В по-дългосрочен план търговията със стоки на Китай бележи непрекъснат растеж вече девета поредна година, което представлява най-дългия период на устойчиво увеличение от присъединяването на страната към Световната търговска организация в края на 2001 г.

Сан Байчуан, директор на Института за изследване на международната икономика към Университета за външна икономика и търговия, отчита като значително постижение факта, че външната търговия на Китай е успяла да нарасне въпреки неблагоприятната международна среда. Това, по думите му, се дължи на силната подкрепа и мерки на държавата за стабилизиране на външната търговия, на свръхголемия вътрешен пазар и на цялостната и добре развита индустриална система. А показателите на външната търговия, на свой ред поставят солидна основа за старта на 15-ата петилетка (2026-2030) и вдъхват увереност в глобалната търговия и икономическото възстановяване.

През 2025 г. Китай е поддържал търговски отношения с повече от 240 държави, като с над 190 от тях е реализирал увеличение на стокообмена. Китайската външна търговия стимулира развитието в различни части на света и насърчава икономическата активност на множество държави.