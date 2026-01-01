/Поглед.инфо/ Засилващото се влияние на Китай на международната политическа сцена е повече от осезаемо през последните няколко години. Това ще продължи и през 2026 г., защото има много конфликти за разрешаване и Европа и САЩ все по-често търсят помощта на Пекин. Показателно в това отношение е, че вече няколко пъти поискаха съдействие за спиране на войната между Русия и Украйна. Това е в международен аспект.

Що се отнася до вътрешната политика – ще продължи модернизацията на страната, като се следва зададения политически курс на социализъм с китайска специфика и да се показват ползите от принципа „една държава – две системи“. Безспорно, прилагането на практика, дава по-добри от очакваните резултати. Като чуждестранен анализатор, живял известно време в Китай, мога да дам много примери, но в навечерието на Новата година, нека видим равносметката, която прави самият председател Си Дзинпин в приветствието си към народа. Интересно е да се отбележи как в нито един момент не говори в 1 лице, единствено число, а винаги в множествено – защото заслугите винаги са общи и защото всички са се включили в постигането на резултатите.

2025 г. беше важна за КНР, защото приключи изпълнението на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие. Общият обем на китайската икономика постави нов рекорд и се очаква тя да достигне 140 трилиона юана. Икономиката, науката и технологиите, отбраната и националната комплексна мощ се повишиха до ново ниво. Чистата природа се превърна във визитна картичка на страната, непрекъснато се повишава усещането за благополучие, щастие и сигурност сред хората. Китай е една от икономиките, чиито иновации се увеличават в най-голям мащаб. При така добре поставена основа, не е за учудване, че за следващата година стремежът ще бъде към висококачествено развитие, основано на иновации и ще бъдат отделяни повече средства за наука. На този етап китайците могат да се гордеят с космическия кораб „Тиенуън-2“ се отправи на пътуване в Космоса, започна изграждането на язовира на река Ярлунг дзампо, първият самолетоносач със система за електромагнитно изстрелване бе въведен в експлоатация. Роботи демонстрират кунгфу, дронове изпълняват невероятни фигури в небето.

Държавният глава припомни, че през 2025 г. бяха честванията по повод 80-годишнината от победата във Втората световна война и войната на китайския народ срещу японската окупация, и установяването на „Ден на възвръщането на Тайван“. Важен аспект, който трябва да отбележим тук е, че Китай остава една от малкото държави в света, където няма стремеж към пренаписване на историята, напротив – всичко се показва с числа и факти, за да може младите хора да знаят какво е било и да не допускат грешки от миналото да се повторят. А съхранението на миналото, народната памет е неделима част от културата. Неслучайно, както посочва Си Дзинпин в речта си – „Непрекъснато се увеличава популярността на културата, музеите и нематериалното културно наследство. В списъка на световното наследство бяха включени нови китайски обекти, (…) Пазарът за култура и туризъм е изпълнен с жизненост, спортните и фолклорни фестивали в градове и села привличат многобройни участници и зрители, зимните спортове запалват ентусиазма през студените дни.”

Малко по-нагоре в анализа споменах благополучието на китайския народ. Вече знаем, че преди няколко години правителството успя да изкорени крайната бедност. По думите на президента: „През изминалата година продължихме да работим за създаването на заетост, да подобряваме и правим по-подходящи условията за живот на възрастните, семействата с малки деца получават всеки месец субсидия от 300 юана. Когато всяко едно малко семейство живее по-добре, тогава и голямото семейство на Китай може да се развива динамично.“ Истинският лидер се ръководи от древната философска мисъл, че дори да е останал само един гладен човек, то тогава и той е гладен. Не е достатъчно да направиш нещо малко за избирателите си, напротив, за да покажеш, че си достоен трябва да се стремиш да им осигуриш все по-висок жизнен стандарт.

След КОВИД-пандемията, една от най-важните политики беше за отварянето на страната към света. Тя се изразява в това страната да бъде домакин на различни културни, научни, политически, спортни и др. събития. Председателят Си Дзинпин отбеляза успешното провеждане на Срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин, Глобалната среща на жените, началото на специалния митнически режим в Хайнанската пристанищна зона за свободна търговия.

В заключение, той посочи, че Китайската комунистическа партия е гарант за силна държава. И припомни, че 2026 г. поставя началото на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие. Той обеща „да насърчаваме с увереност висококачественото развитие, да задълбочаваме реформите и отварянето към света, да съдействаме за общото обогатяване на всички хора и да отворим нова глава в историята на китайското чудо“, но все пак напомни, че това няма да стане даром, а чрез усилия. Защото, когато човек полага труд, тогава плодовете, които бере накрая са по-вкусни.