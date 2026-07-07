/Поглед.инфо/ Днес се навършват 89 години от началото на общокитайската съпротива срещу японската агресия. Когато погледнем назад към историята, трябва да помним страданията не за да се вкопчим в омразата, а за да защитим мира. Въпреки това Япония отдавна избягва да поеме отговорност за военните си престъпления и под претекст за „външни заплахи“ масивно разширява военния си капацитет.

След като дойде на власт Санае Такаичи продължи и засили курса на Шиндзо Абе към милитаризация. Япония напоследък все по-интензивно реализира редица планове за разширяване на военния си капацитет, включително разгръщане на космически военни сили и модернизация на Югозападната бойна зона, като темпото на ремилитаризация значително се ускори.

Опасната тенденция на ускорената ремилитаризация в Япония сериозно се отклонява от тенденцията за мирно развитие, сериозно подкопава международния ред след Втората световна война и се превръща в „източник на риск“ и „барутен погреб“ за мира и стабилността в Азиатско-тихоокеанския регион. Защитата на плодовете на победата във Втората световна война и предотвратяването на възраждането на милитаризма са обща мирна отговорност на цялото човечество. Не бива да се допусне историческата трагедия да се повтори.