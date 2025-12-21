/Поглед.инфо/ За периода на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025) изграждането на интелигентно земеделие в Китай значително се ускорява. От непрекъснато повишаване на иновационния капацитет до разширяване на приложението на нови технологии по цялата верига, интелигентното земеделие набира мощен импулс и променя облика на сектора. Това показват официалните данни на Министерството на земеделието и селските райони.

През този период Китай задълбочено работи за развитие на интелигентно земеделие, като иновационните способности постоянно се засилват. Подкрепено е изграждането на 34 национални центъра и подцентъра за иновации в интелигентното земеделие, както и на 30 ключови лаборатории към Министерството на земеделието и селските райони в областта на аграрните информационни иновации.

Пробиви са постигнати в 104 ключови технологии, включително интелигентния мониторинг, както и в 62 вида цялостно интелигентно оборудване, като фенотипиращи роботи за полски култури.

По региони и култури са изградени 116 национални иновационни и приложни проекта за интелигентно земеделие. Популяризирани са над 30 водещи технологии в тази област, като степента на внедряване надхвърля 95%.

С ускоряването на дигиталната трансформация на земеделието в Китай, зърнопроизводството постепенно преминава към прецизно интелигентно управление, оранжерийното и животновъдното производство започват да реализират дигитално отглеждане, а цялата аграрна индустриална верига ускорява прехода от дигитализация към интелигентна модернизация. Всичко това внася силен тласък в модернизацията на земеделието и свързаните с него сектори.