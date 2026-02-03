/Поглед.инфо/ На 31 януари 2025 г. промоционалният клип за новогодишната програма на Китайската медийна група беше представен на две строителни площадки от общи проекти по „Един пояс, един път“ в Сърбия – стоманолеярния завод в Смедерево и строителната площадка на тунела по магистралата Нови Сад–Рума, известен като „Тунелът на венците“. Китайски и сръбски строители заедно се насладиха на празничната атмосфера и топлината на Китайската нова година.

Много от сръбските работници споделиха, че оживените празнични сцени, впечатляващите изпълнения и семейните моменти във видеото са събудили у тях силен интерес и очакване към новогодишната програма на КМГ. Китайските участници в проектите отбелязаха, че за тях гледането на новогодишната гала е неизменна част от празничната традиция, а преживяването ѝ в чужбина носи особено чувство на гордост от развитието на родината и утеха от носталгията по дома.