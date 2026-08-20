Роботи в помощ на възрастните хора

В град Уджън застаряващото население надхвърля 30%. В местния център за интелигентни грижи ежедневието вече изглежда различно. По време на обяд роботи се движат по зададени маршрути, доставяйки храна директно до вратите на стаите, а в залата за занимания възрастни хора танцуват с робота „Сяобай“. Макар движенията им да не са напълно синхронизирани, веселието и смехът изпълват пространството. „Роботите вършат много от работата на болногледачите – доставят храна и лекарства. Изключително ефективно и удобно е“, споделя Пан Дзиенчън, един от обитателите на центъра.
Директорът на центъра, Джун Юеин, дава още по-практичен пример: „Преди за къпането на лежащо болни бяха нужни двама души. Това беше тежка физическа работа, криеща рискове. Сега използваме преносими системи за къпане, с които един човек се справя лесно, без пациентът да напуска леглото. Спестеното време и енергия пренасочваме към най-важното – човешкото общуване и разговорите с възрастните хора“.
Ту Джаожун, вицепрезидент на технологична компания в Шънджън, потвърждава, че основната цел на подобни иновации е именно освобождаването на болногледачите от тежкия физически труд, за да остане ресурс за „топла комуникация“.
В момента роботите в домовете за възрастни поемат задачи, които са трудни или непосилни за човека: денонощно наблюдение на безопасността, прецизни и повтарящи се рехабилитационни тренировки, както и преместване на тежки пациенти. Според проф. Чън Диеншън от Пекинския университет по аерокосмически науки, в момента се намираме в етап на „човешко-машинно сътрудничество“. Бъдещето обаче принадлежи на безопасните и универсални хуманоидни роботи, които ще могат да изпълняват множество функции едновременно.
Развитието на „интелигентни грижи“ ще продължи да бъде все по-персонализирано и комплексно, смята проф. Хуан Дзиенюен от Университета „Хъхай“. В подкрепа на този процес, през декември 2025 г. Министерството на гражданските дела и осем други ведомства приеха стратегически мерки за стимулиране на т.нар. „сребърна икономика“. Фокусът е върху технологичната интеграция между роботиката, медицината и „умните домове“, за да се изгради всеобхватна подкрепа, която не просто запълва дефицита от кадри, а подобрява качеството на живот на възрастните хора.