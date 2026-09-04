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Поглед към Китай

„Ролс-Ройс“ създава компания за лизинг на авиационни двигатели в Китай

/Поглед.инфо/ Глобалната компания за лизинг на авиационни двигатели Rolls-Royce & Partners Finance (RRPF) ще създаде в Китай дружество за директен лизинг на двигатели, за да разшири присъствието си на втория по големина авиационен пазар в света.

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„Ролс-Ройс“ създава компания за лизинг на авиационни двигатели в Китай
Източник: 38picres.cgtn.com
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RRPF, съвместно предприятие на британския производител на авиационни двигатели „Ролс-Ройс“ и американската компания GATX, подписа в четвъртък споразумение за създаването на китайското дружество със зоната за комплексно обслужване „Дундзян“ в Тиендзин.

Новата компания ще бъде първото пряко лизингово дружество в Китай, създадено от водещ световен производител на авиационни двигатели. За разлика от досегашната практика активите да се държат извън Китай и да се отдават на китайски авиокомпании, новото дружество ще притежава и съхранява двигателите в страната.

Инвестицията ще надхвърли 2,3 млрд. юана (339 млн. долара). Местното притежание на активите се очаква да съкрати междинните процедури и да намали разходите на авиокомпаниите за валутно управление и лизинг, като осигури по-стабилни и предвидими услуги.

„Китай в момента е вторият по големина авиационен пазар в света и през следващите 10 години ще продължи да расте“, заяви Бен Хюз, главен директор по стратегията на RRPF. По думите му местното дружество ще помогне за намаляване на разходите на клиентите и ще повиши ефективността чрез наемането на местни специалисти.

Зоната „Дундзян“ в Тиендзин е важен център за авиационен лизинг и вторият по големина клъстер за лизинг на самолети в света. До края на август тя е посредничила при лизинга на над 2600 самолета и повече от 300 авиационни двигателя.

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